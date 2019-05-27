Портнов подал в ГБР четвертое заявление против Порошенко

Юрист и заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований четвертое заявление с просьбой открыть уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко. Об этом портнов сообщил в своем Telegram-канале.



«Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации ним судебной власти», — написал он.



В заявлении Портнова указано, что он просит внести в Единый реестр досудбных расследований ведомости о правонарушениях, предусмотренных статьей 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти), а также статьей 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины, который могли быть совершены Порошенко и его окружением. Также юрист просит начать соответсвующее досудебное расследование.