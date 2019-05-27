Глава штаба «Слуги народа» объяснил, почему «Юзик» идет на выборы

Актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков (Юзик) будет баллотироваться в Верховную Раду в округе в Кривом Роге, потому что есть «эффективным менеджером и политическим лидером». Об этом в эфире «Громадського» заявил руководитель предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.



«Кроме того, что Юрий актер достаточно талантливый, он там еще, например, длительное время был администратором (студии «Квартал 95» - ред.), так что есть у него эти качества», - сказал он.



Корниенко отметил, что Корявченков является одним из наиболее эффективных руководителей региональных ячеек партии.



«Он показал очень высокую эффективность как руководитель, и как менеджер операционный, и как политический лидер, потому что количество волонтеров относительно общего количества вовлеченных людей, скажем так, у них была самая высокая - они привлекли около 95% волонтеров по городу», - рассказал он.



Глава штаба «Слуги народа» добавил, что он уже прошел «несколько политических стадий» и сам Корниенко уже не воспринимает его как актера.



Ранее стало известно, что председателем партии «Слуга народа» стал советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Также в партии рассказали, как будут отбирать кандидатов.



Кроме того, в партии заявили, что в парламент нового созыва от партии «Слуга народа» точно не попадут действующие депутаты-мажоритарщики, но кандидатуры некоторых депутатов Верховной Рады 8-го созыва в партии не против рассмотреть.



Финансирования в президентской партии заявили, что «доноры дают понемногу, но их много».