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Глава штаба «Слуги народа» объяснил, почему «Юзик» идет на выборы

27 мая 2019, 23:58

Глава штаба «Слуги народа» объяснил, почему «Юзик» идет на выборы

Актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков (Юзик) будет баллотироваться в Верховную Раду в округе в Кривом Роге, потому что есть «эффективным менеджером и политическим лидером». Об этом в эфире «Громадського» заявил руководитель предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

«Кроме того, что Юрий актер достаточно талантливый, он там еще, например, длительное время был администратором (студии «Квартал 95» - ред.), так что есть у него эти качества», - сказал он.

Корниенко отметил, что Корявченков является одним из наиболее эффективных руководителей региональных ячеек партии.

«Он показал очень высокую эффективность как руководитель, и как менеджер операционный, и как политический лидер, потому что количество волонтеров относительно общего количества вовлеченных людей, скажем так, у них была самая высокая - они привлекли около 95% волонтеров по городу», - рассказал он.

Глава штаба «Слуги народа» добавил, что он уже прошел «несколько политических стадий» и сам Корниенко уже не воспринимает его как актера.

Ранее стало известно, что председателем партии «Слуга народа» стал советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Также в партии рассказали, как будут отбирать кандидатов.

Кроме того, в партии заявили, что в парламент нового созыва от партии «Слуга народа» точно не попадут действующие депутаты-мажоритарщики, но кандидатуры некоторых депутатов Верховной Рады 8-го созыва в партии не против рассмотреть.

Финансирования в президентской партии заявили, что «доноры дают понемногу, но их много».

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