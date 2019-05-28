США продолжат поставлять Украине оружие

США будут продолжать консультироваться с Украиной, какое именно оружие ей необходимо для своей защиты. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина».



Отвечая на вопрос, будут ли США продолжать поставлять Украине летальное оружие, Волкер сказал: «США готовы работать с Украиной, как мы это делаем со всеми странами в мире, поддерживая их законные потребности в обороне... Как мы это делаем с другими странами, мы будем консультироваться с Украиной, каковы ее потребности, мы посмотрим, что можем предоставить. Мы также открыты к продажам оружия».



При этом он позитивно оценил возможность страны «развивать свои собственные оборонительные способности».



«В случае Украины это особенно важно, потому что она находится под ежедневной атакой и отчаянно нуждается в усилении оборонительных способностей, чтобы предотвратить дальнейшую потерю территорий, удерживать линию и создать условия, при которых будет возможно вести переговоры о мире», — убежден американский дипломат.



Волкер особо отметил, что «Украина, как любая другая страна в мире, имеет право защищать себя».