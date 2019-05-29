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Теперь для смены места голосования в Украине нужен только паспорт

29 мая 2019, 16:15

Теперь для смены места голосования в Украине нужен только паспорт

Фото: Архив Фото: Архив

Центральная избирательная комиссия отменила норму о необходимости предоставления подтверждающего документа при изменении места голосования.

Как сообщает гражданская сеть «ОПОРА», на сегодняшнем заседании ЦИК внес изменения в свое постановление № 893 от 13 сентября 2012 года, которым исключил необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ.

«Отныне только заявление и паспорт», — отмечает «ОПОРА».

Позже в пресс-службе ЦИК сообщили, что порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.

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