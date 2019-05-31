Двое украинских военных ранены за минувшие сутки на Донбассе

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 8 случаях нарушения режима прекращения огня. Подчеркивается, что из них четыре раза — с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибров 120 и 82-мм, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Украинские военные открывали ответный огонь, отметили в штабе ООС.