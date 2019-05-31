Луганская «Заря» объявила об отставке Вернидуба с поста главного тренера

Юрий Вернидуб покидает пост главного тренера луганской «Зари». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Отмечается, что сегодня утром состоялся разговор президента «Зари» Евгения Геллера с Вернидубом. По итогам беседы было принято решение о взаимном расторжении контракта клуба с тренером.

Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера «Зари» в ноябре 2011 года, а со 2 мая 2012-го года был главным тренером луганского клуба.



За время пребывания в «Заре» Вернидуба команда играли в групповом этапе Лиги Европы, приняла участие в финале Кубка Украины, завоевала бронзовые медали чемпионата.



В этом сезоне Украинской премьер-лиги «Заря» финишировала на пятом месте.