Матиос встретится с военными и СБУ из-за видео об аннексии Буковины и Одессы в 2022 году

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что встретится с военными и Службы безопасности Украины за видео о якобы аннексии Румынией украинской Буковины и Россией Одессы в 2022 году. Об этом он сообщил на странице в Facebook.



«В связи с изложенными в статье доводами во вторник (4 июня - ред.) проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ (Главного управления разведки Министерства обороны - ред.), Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности связей главы СБУ. Все получат законные поручения в рамках уголовного производства», - написал он.



Прокурор также заявил, что внесет в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке «к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».



Видео опубликовано 26 мая пользователем 30192. Его автор рассказывает об «объединении» Румынии и Молдовы, аннексию Румынией украинской Буковины, аннексию Россией Одессы и признание Киевом боевиков на Донбассе в 2022 году.