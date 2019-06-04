«Самопомич» присоединилась к Европейской народной партии

Европейская народная партия включила партию «Самопомич» в свою группу. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, нардеп от «Самопомочи» Оксана Сыроид.



«Только что Европейская народная партия приняла решение о принятии "Самопомочи" в свою семью!

Принятие в качестве политической силы, которая своей деятельностью доказала преданность европейским ценностям и борьбе с коррупцией», — написала она в Facebook.



Сыроид также поблагодарила президента Европейской народной партии Джозефа Доля.



ЕНП — одна из крупнейших европейских партий, представлена во всех политических институтах Европейского союза.Партия является правоцентристской.