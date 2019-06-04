В Донецке рассказали об обстреле мечети

Группировка «ДНР» заявила, что сегодня утром мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне Донецка оказалась под обстрелом.



Как отмечает подконтрольное «ДНР» издание «КП Донецк», внутри находилось больше тридцати человек, в том числе и дети. Люди прибыли на празднование мусульманского праздника Ураза Байрам. В результате инцидента никто не пострадал.



По информации «СЦКК ДНР», около 7:40 было выпущено 9 мин, поврежден купол мечети.



В сети было опубликовано видео, на котором показаны последствия обстрела и комментарии прихожан мечети.





Также были опубликованы фотографии.

Все фото: «СЦКК ДНР»

В пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на просьбу «Новостей Донбасса» подтвердить или опровергнуть факт обстрела ответили, что миссия «осведомлена о предполагаемом обстреле» мечети и будет уточнять информацию о случившемся. Также в пресс-службе пообещали, что результаты наблюдений будут представлены в ежедневных отчетах миссии.

Мечеть Ахать-Джами неоднократно попадала под обстрел в период активных боевых действий в 2014-2015 годах.