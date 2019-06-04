Зеленский подтвердил приверженность Украины курсу на членство в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что членство в НАТО и Евросоюзе остается ключевым внешнеполитическим приоритетом государства. Об этом он сообщил в ходе совместного с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинга в Брюсселе, передает «Зеркало недели».



«Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества, это является целью всех наших реформ», - заявил Зеленский.



Президент выразил заинтересованность в «новом импульсе» для отношений Украины и НАТО, признав, что для этого Украина должна продолжать начатые реформы.



«Нам нужны все существующие механизмы, которые помогут нам на этом пути, а также другие, которые союзники будут готовы нам предложить. Но сейчас мы должны сфокусироваться на нашей первоочередной задаче – осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО», - отметил Зеленский.



Среди первоочередных задач президент назвал реформирование Службы безопасности Украины, разведывательных органов и оборонно-промышленного комплекса, а также имплементацию закона о национальной безопасности и обеспечение эффективного гражданского контроля в сфере нацбезопасности и обороны.



«Стабильная, демократическая и обороноспособная Украина является неотъемлемым элементом европейской безопасности. Я уверен, что наше особенное партнерство с Альянсом будет эффективно развиваться. Я надеюсь, что в перспективнее мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество», - подытожил глава государства.