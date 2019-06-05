Зеленский на встрече с бизнесменами предложит инвестировать в Донбасс

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить с представителями крупного бизнеса их возможности для финансирования инфраструктурных проектов на Донбассе. Об этом Зеленский заявил в эфире программы «Сніданок» на телеканале «1+1» 4 июня.



«С большим бизнесом мы собираемся встретиться в июне и будем говорить о развитии Донбасса. У нас есть план, мы хотим предложить бизнесу инвестировать в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заниматься», — сказал президент.



Зеленский отметил, что уже встречался с олигархами, в частности, с Виктором Пинчуком, однако не назвал с кем еще проводились встречи: «Их не так много, кто-то еще приезжал к нам, уже не помню. Некоторые политики приезжали, они тоже олигархи, но не будем говорить о них».



О встречах Зеленского с Пинчуком первыми сообщили журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях». После этого в Администрации президента подтвердили, что Зеленский встречался с Пинчуком и вторым президентом Леонидом Кучмой, чтобы обсудить возвращение последнего в контактную группу по Донбассу.