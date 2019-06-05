Убийство 5-летнего мальчика: начальника полиции Киевской области отправят на Донбасс

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, подавший в отставку после убийства 5-летнего Кирилла Тлявова полицейскими в Переяславе-Хмельницком, отправится на Донбасс. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Интерфакс-Украина».



Как заявил глава МВД, Ценов будет руководить одним из участков границы в зоне операции Объединенных сил.



«Мы его уволили с должности, но сейчас он пребывает в распоряжении — таков порядок службы, и скорее всего, отправится в зону ООС и будет там с двумя другими полицейскими рядовыми руководить определенным участком границы», — сказал Аваков журналистам в Киеве 5 июня.



По его словам, Ценов сам попросил направить его на Донбасс.



31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний Кирилл попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.



Сначала в полиции заявляли, что ребенок упал на асфальт и ударился головой о камень. Во время операции были обнружены огнестрельные ранения.



Подозреваемые — лейтенант полиции Иван Приходько и старший сержант Владимира Петровец. По версии следствия, они находились в состоянии алкогольного опьянения и ранили ребенка в голову во время стрельбы по банкам.



3 июня Кирилл скончался в киевской больнице.



Полицейские отрицают свою вину.



Им инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Оба полицейских арестованы без возможности внесения залога.