Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ зафиксировала новые мины на неподконтрольном Донбассе

07 июня 2019, 22:58

ОБСЕ зафиксировала новые мины на неподконтрольном Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ впервые зафиксировала около 280 противотанковых мин возле неподконтрольной украинскому правительству поселка Старомихайловка. Об этом сообщается в отчете миссии.

«29 мая БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал около 280 противотанковых мин, установленных в 2 ряда протяженностью примерно 700 м с востока на запад в поле на расстоянии приблизительно 50 м к северу от дороги на северной окраине н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка)», - говорится в отчете.

Отмечается, что мины были обнаружены недалеко от позиций вооруженных формирований.

ТЕМЫ

Места
Старомихайловка
Прочее
Мины
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые мины на неподконтрольном Донбассе
20:35
«ДНР» объяснила подорожание топлива повышением закупочной цены
13:55
В Донецке рассказали о нашествии крыс
10:41
«ДНР» сообщила о гибели двух шахтеров
10:20
«ДНР» повысила цены на топливо
22:22
Детали снятия блокады и новые доказательства вины России в трагедии MH17. Главное за день
10:55
В Донецке снова проблемы с вывозом мусора
09:21
Под Мариуполем в результате обстрела был ранен мужчина и поврежден его дом
00:02
В ОБСЕ сообщили о последствиях обстрела мечети в Донецке
23:42
Подконтрольный «ДНР» вуз в Макеевке получил российскую аккредитацию
22:40
«ДНР» показала состояние «Донбасс Арены»
21:27
Скачок в договоренностях по Донбассу и упрощение проезда через КПВВ. Главное за день
20:44
Кучма предложил снять блокаду с неподконтрольного Донбасса
17:05
На неподконтрольной Донетчине из-за непогоды прорвало три дамбы
10:02
ОБСЕ задокументировала повреждение квартиры в Докучаевске
все новости
00:15
Вакарчук рассказал об отношении к однополым бракам и каннабису
00:11
«Продолжайте пробивать дно». Зеленский обратился к депутатам с «благодарностью»
23:35
Украина разгромила Сербию в отборе на Евро-2020
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые мины на неподконтрольном Донбассе
22:21
Жителя Макеевки приговорили к 9 годам за попытку диверсии на железной дороге
21:38
Готовность Путина к диалогу и 11 раненных на фронте. Главное за день
20:35
«ДНР» объяснила подорожание топлива повышением закупочной цены
19:44
Рабинович заявил, что хотел бы предложить пленному Карпюку вступить в его партию
18:50
В Луганской области подорвались два тракториста
18:26
Путин заявил, что не отказывался от контактов с Зеленским
17:48
Луценко заявил, что открыл три уголовных производства, связанные с переговорами в Минске
17:21
В СБУ заявили о предупреждении теракта в Запорожье, который готовило «МГБ ДНР»
16:18
Количество пострадавших на Донбассе украинских военных выросло до 11
15:54
«Нафтогаз» готов к переговорам с «Газпромом» исключительно в 3-стороннем формате
14:49
«Оппоблок» объединился с партиями Кернеса, Мураева и еще двумя политсилами
все новости
ВИДЕО
Что такое открытые списки на выборах в Раду и почему их до сих пор нет ►
05 июня, 08:35
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
04 июня, 09:30
В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии
03 июня, 15:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция