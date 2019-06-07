ОБСЕ зафиксировала новые мины на неподконтрольном Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ впервые зафиксировала около 280 противотанковых мин возле неподконтрольной украинскому правительству поселка Старомихайловка. Об этом сообщается в отчете миссии.



«29 мая БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал около 280 противотанковых мин, установленных в 2 ряда протяженностью примерно 700 м с востока на запад в поле на расстоянии приблизительно 50 м к северу от дороги на северной окраине н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка)», - говорится в отчете.



Отмечается, что мины были обнаружены недалеко от позиций вооруженных формирований.