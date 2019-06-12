ООС: Украинские пехотинцы укрепились на новых позициях в Марьинке

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им.Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Около месяца назад воины отдельной механизированной бригады им.Короля Данила оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки. Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений», - говорится в сообщении.



Отмечается, что благодаря укреплению позиций подразделения ООС контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку.



«Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении составляет всего несколько сотен метров», - проинформировали в пресс-центре ООС.



В пресс-центре отметили, что на данный момент расстояние между позициями на подконтрольной и неподконтрольной территории составляет около 200-300 метров.



Как рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады им.Короля Даниила Назар Ильницкий в эфире радиостанции украинской армии «Армия FM», разведчики бригады зашли в «серую зону» для того чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть саму линию столкновения в глубину от местного населения.



«Этот план разрабатывался не месяц назад командованием бригады и высшим командованием… Спланировали, разработали все до деталей и выполнили», - пояснил Ильницкий.



Он пояснил, что такое предвидение обеспечивает большую безопасность для населения – оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения.