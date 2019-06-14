Зеленский назначил командующего Нацгвардии и главу Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины, освободив его от исполнения обязанностей командующего Нацгвардии и уволив его с должности заместителя командующего НГУ. Соответствующие указы №№404, 405 и 407 от 13 июня, обнародованы на сайте главы государства.



Балан с весны 2014 года занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.



Кроме этого, указом №403/2019 Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.



Ранее Дейнеко работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы Украины.