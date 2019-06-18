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Один украинский военный получили ранения на Донбассе за минувшие сутки

18 июня 2019, 09:03

Один украинский военный получили ранения на Донбассе за минувшие сутки

Один украинский военный ранен, еще один получил боевую травму в результате военных действий на Донбассе. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

17 июня военные насчитали 34 обстрелов со стороны противника. Отмечается, что при этом боевики девять раз применяли запрещенные Минскими договоренностями вооружение.

Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик, Водяное, Павлополь, Новоселовка Вторая, Пески, Авдеевка, Марьинка, Опытное, Южное, Крымское, Попасная, Луганское, Шумы, Новотошковское, Новоалександровка, Золотое-4.

«С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз», - отметили в штабе.

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