Главу военно-гражданской администрации Счастья задержали на взятке

Руководителя военно-гражданской администрации города Счастье Дмитрия Скворцова задержали на взятке. Об этом сообщил и.о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь в Facebook.



«Прозрачность и ответственность всех перед законом - ценности, с которыми я шел на должность. Хорошо, что они прижились на Луганщине. Обещаю, мы сделаем все для сохранения в городе порядка», - написал Филь.



По его словам, Скворцова задержали на взятке в 12 000 гривен, которые он требовал от предпринимателя за разрешение на размещение временного сооружения для предпринимательской деятельности.



«По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности», - говорится в сообщении.