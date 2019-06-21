Четверо украинских военных пострадали вчера на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе были ранены трое украинских военных в результате обстрелов, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 18 случаях нарушения режима прекращения огня. При этом, как отмечается, пять раз применялись запрещенные Минскими договоренностями вооружения — минометы калибров 120 и 82 мм.



Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Водяное, Новоселовка Вторая, Чермалык, Пищевик, Гнутово, Крымское, Луганское, Травневое, Майорск, Новолуганское.



«С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано», - добавили в штабе.