Испытательный срок для «Минска» и первые подозреваемые в крушении МН17. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 17 - 23 июня.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Украина не готова к диалогу с сепаратистами и продолжит работу в Минском формате, куда входят делегации Киева, Москвы, ОБСЕ и неофициально участвуют представители группировок «Л-ДНР», заявил президент Владимир Зеленский.



Зеленский заявил, что Украина изменит формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в случае отсутствия прогресса в рамках Минского процесса. По его словам, минский формат пока имеет доверие, однако «мы не можем ждать еще 5 лет».



Президент России Владимир Путин считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать прямые переговоры с членами «ЛНР/ДНР».



19 июня в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы. Накануне переговоров президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил четырех уполномоченных в рабочих подгруппах ТКГ. Переговорщики не смогли договориться о «хлебном перемирии» и продолжат дискуссии на следующей встрече 2 июля.



Политика



Международная следственная группа (JIT) обнародовала имена четырех подозреваемых в причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17. Среди них — граждане РФ Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Все четверо объявлены в международный розыск. Дубинский отрицает свою причастность к катастрофе.



Путин заявил, что Москва не видит доказательств своей причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17.



Госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву обеспечить, чтобы все лица, обвиняемые по делу МН17 и находящиеся на территории РФ, предстали перед правосудием.



Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад недоволен результатами работы Совместной следственной группы по делу о крушении «Боинга» и назвал их антироссийскими.



Права человека



Первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что 12 человек, освобожденных из плена боевиков в декабре 2017 года, признались, что стали жертвами сексуального насилия.



Экономика



Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что Киев готов снять экономическую блокаду с отдельных районов Донбасса после возврата захваченных активов и предприятий украинским собственникам.



Кабинет министров принял стратегию для ПАО «Укрзализныця» на 2019 — 2023 годы. В документе предусматривается вариант возобновления жд-сообщения с оккупированной частью Донбасса. В частности, прогнозируются объемы поставок угля, железной руды и черных металлов.



Глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць заявил, что половина экспроприированных предприятий на неподконтрольной территории уже не функционирует — «либо вырезаны на металлолом, либо остановлены, либо оборудование, которое осталось, не подлежит восстановлению».



Боевые действия



С 17 по 23 июня в результате обстрелов на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих и 23 получили ранения либо боевые травмы.



Общество



Жители оккупированной части Донбасса получают паспорта граждан РФ с незаполненным полем места регистрации. «Громадське» показало, как жители Луганска ездят за паспортами в Ростовскую область.



Приморский суд Мариуполя приговорил обвиняемого в корректировке обстрела микрорайона «Восточный» Валерия Кирсанова к 9 годам лишения свободы.



В «ДНР» заявили, что выяснили имена организаторов убийства экс-главы группировки Александра Захарченко. Лидер «ДНР» погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа 2018 года.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Зеленский вернулся со встречи с Макроном и Меркель. Донбасс был в центре внимания Европы, о чем договорился президент с ее лидерами // Чем обернется отмена блокады Донбасса? // Европа загнивает, а Россия процветает. Фантазии Донецкой пропаганды и реальность. Телевидение «ДНР» как заповедник фейков и манипуляций.



«Донбасс реалии»: Путин принуждает Зеленского к переговорам с группировками «ДНР» и «ЛНР» // Подозреваемый в крушении Боинга МН17 отсидел еще до войны на Донбассе // Украинская армия осталась без современной техники на Донбассе // Жители Донецка едут отдыхать в Крым?



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