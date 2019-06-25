ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 21 июня въезд через неподконтрольную частью российско-украинской границы в районе КПП «Донецк» автомобиля Следственного комитета РФ. Об этом сообщается в отчете миссии.



«21 июня в 09:45 черная машина с красной полосой на боку и надписью "Следственный комитет Российской Федерации" на русском языке въехала через КПП Донецк со стороны Российской Федерации. Автомобиль сопровождал полицейский автомобиль Российской Федерации с мигающими огнями, после чего человек из черной машины направился к главному зданию. Обе машины направились в Российской Федерации в 09:47», - говорится в отчете.



Также наблюдатели миссии 22 июня в 21:54 видели еще одну полицейскую машину, которая прибыла на КПП «Донецк» из Российской Федерации. По наблюдениям СММ в 22:10 того же дня авто вернулось обратно.