ПАСЕ планирует снять все санкции с российской делегации

Профильные комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли рекомендацию подтвердить полные полномочия новой российской делегации, то есть без минимальных санкций, о которых шла речь после решения о возврате делегации РФ к работе организации. Об этом сообщает «Европейская правда».
Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны РФ и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.
Кроме того, в докладе комитета среди требований и призывов к РФ не оказалось пунктов, касающихся оккупированного Крыма, нападения РФ на Донбасс и фактического контроля на этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.
Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, отказался от доклада.
В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после решения ПАСЕ о возврате делегации РФ.
Так, по информации ЕП, в первом проекте решения содержались несколько ограничений, например запрет участия россиян в наблюдательных миссиях (проект британца Роджера Гейла).
Однако на заседании мониторингового комитета большинство депутатов настояли на исключении любых упоминаний об ограничениях для россиян.
В регламентном комитете предлагали наложить еще более сильные ограничения или отказать в подтверждении полномочий делегации РФ (проект литовца Эгидиуса Варейкиса). Часть депутатов настаивала на подтверждении полномочий вообще без санкций. Однако ни один из вариантов не был поддержан и комитет отказался предлагать ассамблее какое-либо решение.
Окончательное решение ПАСЕ примет на заседании во второй половине дня.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться в состав организации. С российской делегации, таким образом, снимаются санкции в виде запрета голосовать.
Как сообщал литовский депутат Эмануэлис Зингерис, четверо из 18 членов новой российской делегации — Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий — находятся под европейскими санкциями, которые предусматривают запрет на въезд в страны ЕС.
Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.
Украина также допускает приостановку участия в сессиях ПАСЕ после возврата россиян.