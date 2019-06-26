ПАСЕ планирует снять все санкции с российской делегации

Профильные комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли рекомендацию подтвердить полные полномочия новой российской делегации, то есть без минимальных санкций, о которых шла речь после решения о возврате делегации РФ к работе организации. Об этом сообщает «Европейская правда».



Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны РФ и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.



Кроме того, в докладе комитета среди требований и призывов к РФ не оказалось пунктов, касающихся оккупированного Крыма, нападения РФ на Донбасс и фактического контроля на этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.



Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, отказался от доклада.



В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после решения ПАСЕ о возврате делегации РФ.



Так, по информации ЕП, в первом проекте решения содержались несколько ограничений, например запрет участия россиян в наблюдательных миссиях (проект британца Роджера Гейла).



Однако на заседании мониторингового комитета большинство депутатов настояли на исключении любых упоминаний об ограничениях для россиян.



В регламентном комитете предлагали наложить еще более сильные ограничения или отказать в подтверждении полномочий делегации РФ (проект литовца Эгидиуса Варейкиса). Часть депутатов настаивала на подтверждении полномочий вообще без санкций. Однако ни один из вариантов не был поддержан и комитет отказался предлагать ассамблее какое-либо решение.



Окончательное решение ПАСЕ примет на заседании во второй половине дня.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться в состав организации. С российской делегации, таким образом, снимаются санкции в виде запрета голосовать.



Как сообщал литовский депутат Эмануэлис Зингерис, четверо из 18 членов новой российской делегации — Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий — находятся под европейскими санкциями, которые предусматривают запрет на въезд в страны ЕС.



Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.



Украина также допускает приостановку участия в сессиях ПАСЕ после возврата россиян.