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Штаб ООС: Разведение сил в Станице Луганской не ослабляет оборонительных возможностей

26 июня 2019, 18:15

Штаб ООС: Разведение сил в Станице Луганской не ослабляет оборонительных возможностей

В Штабе операции Объединенных сил заявили, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке. Об этом говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

«Командование ООС отмечает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. Процесс разведения сил и средств тоже не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельные подразделения операции Объединенных сил сменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей.

Наблюдение за процессом разведения сил на данном участке с обеих сторон осуществляют патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

СММ ОБСЕ в течение нескольких суток будет осуществлять постоянный мониторинг по выполнению обеими сторонами всех мер разведения с последующим опубликованием подробного отчета.

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