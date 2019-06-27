Освобождение четырех украинцев из плена и 12 лет колонии за непринятие «ДНР». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 27 июня.

Политика



Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и кум президента РФ Виктор Медведчук встретился в Минске с главами группировок «ДНР/ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. На общей пресс-конференции Пушилин и Пасечник объявили о готовности передать четырех пленных — трое из них являются украинскими военными. Освобождение четырех украинцев перед началом встречи анонсировал соратник Медведчука, нардеп Вадим Рабинович.



Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Медведчук поднял вопрос освобождения пленных из-за грядущих парламентских выборов. Пророссийский политик занимает третий номер в списках ОПЗЖ.



Служба безопасности Украины не располагает официальной информацией о лицах, которых сепаратисты готовы передать украинской стороне. В то же время, в спецслужбе готовы встречать всех украинцев, находившихся в плену.



Россия должна перейти к выполнению гарантий режима «тишины» и выводу вооружения из Донбасса, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя разведение вооруженных сил и средств в районе Станицы Луганской.



Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик надеется, что разведение сил возле Станицы станет катализатором мирного урегулирования конфликта.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жительницу подконтрольной боевикам территории к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже» и «экстремизме».



Общество



Международный комитет Красного Креста направил гуманитарный груз весом 311 тонн в неподконтрольные властям районы Донбасса.



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