Разведение позиций под Станицей, освобождение из плена и донецкие дипломы с грифом РФ. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 24 - 30 июня.
Урегулирование конфликта на Донбассе
В районе Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, к которому стороны шли с 2016 года. В штабе операции Объединенных сил отметили, что украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Власти Станицы также подтвердили отведение сил боевиками «ЛНР».
Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор признал отсутствие прогресса в работе Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата». Однако, отметил он, «все сводится к политической воли России».
Россия должна перейти к выполнению гарантий режима «тишины» и выводу вооружения из Донбасса, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя разведение вооруженных сил и средств в районе Станицы Луганской.
В Кремле заявили, что избрание нового президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать о реанимации «нормандского формата».
Политика
27 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум президента РФ Виктор Медведчук встретился в Минске с главами группировок «ДНР/ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. На общей пресс-конференции Пушилин и Пасечник объявили о готовности передать четырех пленных — трое из них являются украинскими военными.
28 июня освобожденные — Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий — прилетели в Киев рейсом из Минска. МВД разыскивало Дмитрия Великого по подозрению в дезертирстве. Он передан военной прокуратуре.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Медведчук поднял вопрос освобождения пленных из-за грядущих парламентских выборов. Пророссийский политик занимает третий номер в списках «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Права человека
«ЛНР» приговорила жителя Луганской области к 13 годам заключения по обвинению в «государственной измене».
«ДНР» приговорила жительницу Донецкой области к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже» и «экстремизме».
Экономика
Уголь, добытый на неподконтрольной властям территории Донбасса, Россия поставляет в 19 стран мира, сообщает LIGA.net. Основными потребителями донбасского антрацита являются Европа и Турция. Среди экспортеров нелегально добытого угля также фигурируют Румыния, Болгария, Бельгия, Польша, Грузия, Египет и Канада.
В «ДНР» признали, что на Макееввском металлургическом заводе работают только несколько цехов.
Боевики «ДНР» захватили бизнес-центр в Донецке по адресу улица Марии Ульяновой, 63А. Как передают «Новости Донбасса», угрожая оружием, они отобрали ключи у охраны.
Боевые действия
С 24 по 30 июня в результате боевых действий пострадали 23 украинских военнослужащих.
61-летний мужчина получил ранения во время обстрела под Донецком 21 июня. Его приусадебный участок, где пострадавший был ранен, расположен приблизительно в 700 метрах от ближайших позиций боевиков.
14-летняя девочка получила проникающие ранения в левую голень во время обстрела Горловки 22 июня.
Общество
РФ аккредитовала 5 специальностей подконтрольного «ДНР» Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского. Отныне вуз, дипломы которого не признают ни в одной стране мира, сможет выдавать дипломы российского образца. В 2018 году аккредитацию РФ прошли некоторые специальности Донбасской академии строительства и архитектуры (Макеевка) и Донецкого медицинского университета.
СММ ОБСЕ зафиксировала приезд автомобилей Следственного комитета РФ и полиции РФ на подконтрольную боевикам «ДНР» территорию.
В Киеве задержан сын владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрий Держак. У него обнаружили удостоверение ветерана боевых действий Министерства обороны России и «удостоверение личности военного ЛНР».
Международный комитет Красного Креста направил гуманитарный груз весом 311 тонн в неподконтрольные властям районы Донбасса.
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