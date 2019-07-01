У Путина назвали условие для встречи с Зеленским

В Кремле допускают проведения встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но указывают, что для этого необходимо понять подход украинской стороны к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



«В международных отношениях нет ничего невозможного. Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной», — сказал он.



При этом Песков подчеркнул, что встреча ради встречи «наверное, никому не нужна».



«Нужна встреча ради результата, но здесь мы еще раз возвращаемся к тому тезису, что пока еще очень много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах наших украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно к реализации минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», — сказал спикер президента РФ.

После того, как Владимир Зеленский стал президентом в Кремле говорили, что Путин занимает выжидательную позицию, а сам президент России утверждал, что не отказывался от контактов с Зеленским, хотя и не получал таких предложений.



В июне Зеленский заявил, что на первой встрече с Путиным сказал бы ему, что «Донбасс и Крым — это Украина». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин всегда начинает общение «с правильных фраз» и поступит также в случае разговора с Зеленским.



Также Зеленский заявил, что Украина не готова к прямым переговорам с главами группировок «ДНР» и «ЛНР».