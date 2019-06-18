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Зеленский озвучил вступительное слово для первой встречи с Путиным

18 июня 2019, 10:16

Зеленский озвучил вступительное слово для первой встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что на первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным напомнит ему о том, что Крым и Донбасс — это Украина. Об этом он сказал в интервью Bild.

На вопрос журналиста о том, «что вы скажете Путину, когда впервые с ним встретитесь», Зеленский ответил: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Зеленский отметил, что санкции в отношении РФ необходимо будет расширить в случае, если на Донбассе не прекратится огонь.

«Санкции — это дипломатический инструмент для достижения результатов, я имею в виду прекращение огня и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Если этот инструмент не сработает, то этот механизм необходимо расширить», — считает он.

По словам Зеленского, дипломатам Трехсторонней контактной группы необходимо дать шанс поговорить вновь.

Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет завтра, 19 июня.

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