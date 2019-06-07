Путин заявил, что не отказывался от контактов с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что не отказывался встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.



«А я что, отказывался? Мне никто не предлагал», - сказал Путин.



Он добавил, что от контактов с украинским руководителем Россия не отказывается.



«Мы не отказываемся от контактов, будем работать», - сказал российский президент.



Также, по информации агентства, президент РФ назвал Зеленского «хорошим актером» и отметил, что «для государственных дел нужны опыт и знания».