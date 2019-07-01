Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что Украине удастся вернуть неподконтрольные районы Донбасса с помощью Минских соглашений и миротворцев ООН. Об этом он сказал в интервью LB.ua.



Отвечая на вопрос, не будет ли для Украины «смерти подобно» получить «анклав со своим "самоуправлением", который на самом деле будет полностью подконтрольным России», Данилюк ответил: «Нет. Если туда (на Донбасс — прим.) входит миротворческий контингент ООН и идет полное разоружение».



По словам секретаря СНБО, лидеров группировок «ДНР» и «ЛНР» можно победить не только военными действиями. «Показав населению, что мы готовы и способны о них заботиться — сможем убрать действие пропаганды. Сильная страна измеряется не только армией в противовес. Политики и госапарат тоже должны выполнять свою функцию, а не только прятаться за армию», — подчеркнул он.



Данилюк отметил, что этот сценарий неидеальный, «но, в конце концов, это путь к реинтеграции». «А иначе как? Ничего не делать, потому что мы боимся?» — добавил он.



«Давайте посмотрим, что сейчас из себя представляют так называемые ЛНР и ДНР — это территория с отсутствующим бизнесом, там все субсидировано, милитаризировано Россией. Молодежи там нет, потому что получаешь образование, а диплом не признается. Это территория, которая фактически обречена», — подчеркнул секретарь СНБО.



Он рассказал, что в 2014 году его команда высчитывала, что Донбасс и Крым может обойтись России примерно в 4 миллиарда долларов.



«А в противном случае эта территория станет умирающей, никому не нужной. Но это же наша территория, наши граждане. У нас перед ними есть моральное обязательство. Реинтеграция будет тяжелой, но если мы сможем пройти этот путь, сможем проглотить проблему, — то станем сильнее», — резюмировал секретарь СНБО.