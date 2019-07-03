Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Мариуполем

Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли во время полета в подконтрольном боевикам Крещатицком (бывш. Красноармейское) Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



В сторону мини-БПЛА было выпущено 20 очередей из стрелкового оружия, когда он пролетал на расстоянии около 100 — 200 метров от патруля СММ.



«Осуществляя посадку БПЛА, члены команды Миссии слышали еще 6 выстрелов из стрелкового оружия, которые, по оценке, были произведены с того же расстояния и в том же направлении», — сообщается в отчете.



Наблюдатели благополучно приземлили беспилотник и немедленно покинули данный район.



Крещатицкое расположено в в33 километрах от Мариуполя.