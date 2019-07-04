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ЮНИСЕФ: С начала конфликта во время восстановления водоснабжения погибли 9 человек

04 июля 2019, 14:06

ЮНИСЕФ: С начала конфликта во время восстановления водоснабжения погибли 9 человек

9 сотрудников системы водоснабжения погибли в результате обстрелов на Донбассе с начала вооруженного конфликта. Трое из них погибли с начала 2019 года, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По данным организации, еще 26 человек были ранены во время работ по восстановлению водоснабжения.

«Все они погибли или пострадали, пытаясь обеспечить бесперебойное водоснабжение для детей и семей, живущих в районах, пораженных конфликтом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевых действий с начала года водоснабжение прекращалось для 3,2 млн человек в среднем на 29 дней. Из них 500 тысяч — дети.

«Когда доступ к воде прерван или ограничен, у детей и их семей не остается другого выбора, как использовать загрязненную воду из естественных водоемов и жить в опасных санитарных условиях. Это особенно опасно во время летней жары, которую мы сейчас наблюдаем», — заявила замглавы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл.

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