Двум судьям «ЛНР» объявлено о подозрении

В Луганской области продолжается досудебное расследование в отношении двух судей, которые перешли на сторону группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Подозреваемым — «судьям» Краснодонского и Стахановского городского суда — заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 258-3 (участие и содействие деятельности террористической организации) УК Украины.



Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.



На данный момент подозреваемые осуществляют судебную деятельность в органах, созданных группировкой «ЛНР» вопреки украинскому законодательству.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.