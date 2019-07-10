Российский корабль зашел в закрытый район проведения Sea Breeze

Корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились стрельбы корабельной артиллерии в рамках учений «Sea Breeze 2019». Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС Украины.



«Несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 утра 10 июля 2019 года зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя на опасную ситуацию», - говорится в сообщении.



Как отмечается, корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом «Гетман Сагайдачный» в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что имеет «проблемы со связью».



В ВМС подчеркнули, что данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемого субъекта международного морского права.