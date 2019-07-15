Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинские моряки внесены в списки на обмен с РФ

15 июля 2019, 18:33

Украинские моряки внесены в списки на обмен с РФ

24 моряка Военно-морских сил Украины включены в списки на обмен, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации, какая стадия судебного процесса. А моряки, конечно, в списках», — сказала Денисова

В свою очередь, украинская сторона проверяет, на какой стадии привлечения к ответственности в Украине находятся граждане, заявленные на обмен российской стороной, отметила омбудсвумен.

В понедельник, 15 июля, Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова провели в Киеве встречу, во время которой договорились верифицировать списки удерживаемых украинцев и россиян.

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась выполнять решение.

ТЕМЫ

Прочее
украинские моряки
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
21:20
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:24
ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:49
Боевики разместили ракетный комплекс в жилом районе Кадиевки
11:44
Пушилин заявил, что порядка 3 тысячи дончан получили паспорта РФ
11:10
Глава «ДНР» не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией
11:04
Жители оккупированного села под Мариуполем протестовали из-за регулярных обстрелов
09:16
В «ДНР» заявили о гибели жительницы Горловки в результате обстрела
09:15
Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс 162 тонны гуманитарной помощи
08:50
В Луганске рассказали о мощном взрыве
все новости
21:21
Украина продлила запрет на ввоз перечня товаров из РФ
20:11
Двое военных были ранены на Донбассе
18:33
Украинские моряки внесены в списки на обмен с РФ
17:42
В посольстве США отреагировали на обстрел офиса «112 Украина»
17:00
СБУ обнаружила схему финансирования с подконтрольной территории «МЧС ДНР»
16:51
На Донетчине кандидат от «Оппоблока» использует символику в стиле другой партии
16:42
Суд по делу Вышинского в Киеве перенесли на 19 июля
16:19
МИД РФ: Украина и Россия обсуждают вопрос обмена захваченных украинских моряков
15:58
В Крыму россияне задержали двух находившихся в розыске украинцев
15:30
Мэр Покровска утверждает, что ДонОГА затягивала выдачу денег
15:18
Экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко вернули в розыск
14:51
Суд отложил рассмотрение апелляций на приговор по делу о госизмене Януковича
14:20
В ДТП в Донецкой области пострадали восемь человек, из них двое - дети
14:10
ОБСЕ: 25 человек скончались на блокпостах Донбасса с начала года
13:39
В Станице Луганской запустили автобус от моста до КПВВ
все новости
ВИДЕО
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
13 июля, 21:20
Обстрел под Гранитным: Замкомандующего ООС рассказал подробности
11 июля, 17:10
Глава ДонОГА рассказал, как его пытались склонить к сотрудничеству перед выборами
11 июля, 16:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция