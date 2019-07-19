Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ряд депутатов хотят признать неконституционными законы «об особом статусе» Донбасса

19 июля 2019, 13:45

Ряд депутатов хотят признать неконституционными законы «об особом статусе» Донбасса

В Конституционный суд Украины (КС) будет подано представление с подписями 53 народных депутатов о признании неконституционными законов о так называемом особом статусе Донбасса и амнистии участников конфликта. Об этом сообщила вице-спикерка Верховной Рады Оксана Сыроид, передает «Интерфакс-Украина».

Вице-спикерка добавила, что документ подписала вся фракция партии «Самопомощь».

«Я надеюсь, что нынешний состав Конституционного суда будет ответственным перед людьми. Первое решение, которое должен принять КС – принять в производство рассмотрение этого дела, ну а дальше будет рассмотрение по существу. Надеемся на то, что КС будет на стороне государства и народа, чтобы защитить от российской агрессии», - сказала она.

Сыроид подчеркнула, что КС должен проверить соответствие этих двух законов целому ряду статей Конституции.

Она также отметила, что «признание неконституционным закона об особом статусе - это огромное юридическое оружие против России», так как с российской агрессией нужно бороться не только военными методами.

Сыроид считает, что признание неконституционными этих законов позволит Украине прекратить попытки «внедрять какие-либо особые статусы для каких-либо оккупированных территорий».

«То есть это будет сигналом того, что захват территорий Украины не будет инструментом влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины. Это "нет" федерализации, "нет" уничтожению независимости, подрыву суверенитета, "нет" официальному статусу русского языка... Это серьезный сигнал для РФ для прекращения дезинтеграции Украины изнутри», - считает Сыроид.

В октябре 2018 года депутаты продлили действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2019 года. Документ хоть и был принят Верховной Радой, но вступает в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований с территории Украины и проведения местных выборов на Донбассе.

ТЕМЫ

Прочее
особый статус
Люди
Оксана Сыроид
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:11
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение по обе стороны фронта в Луганской области
12:39
ОБСЕ рассказала о длинных очередях на блокпостах под Донецком
10:12
Под Луганском мужчина был ранен при подрыве на мине
09:47
В Донецке рассказали о проблеме роста количества бродячих животных
22:51
Предвыборная активность Медведчука и новые правила в условиях режима «тишины». Главное за день
21:47
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка: погибла женщина, повреждены 2 детсада
16:19
В команде Зеленского готовят законопроект об ответственности за сотрудничество с «Л-ДНР»
14:46
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» в Донецке по нескольким специальностям
11:40
В ОБСЕ увидели новые повреждения жилья в Михайловке и Докучаевске в результате обстрелов
09:41
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:21
Новые детали в годовщину МН17 и очередной режим «тишины». Главное за день
22:07
ОБСЕ видела приезд авто российской политсилы на неподконтрольную территорию
16:52
В СНБО отказались назвать меры реагирования на «паспортный указ» Путина
12:30
СМИ: Посредники из «ДНР» продали вещдок следствию по МН17
10:54
Глава «ДНР» предложил позаимствовать российскую модель управления
все новости
16:38
У Зеленского не понимают, зачем Порошенко встал на защиту звания президента для Януковича
16:05
Суд в Киеве продлил арест Вышинскому
15:52
Климкин увидел в паспортизации Донбасса сигнал Путина о федерализации Украины
15:24
Помощник Зеленского считает неизбежным примирение с Россией
15:20
Атака клонов. Имена известных политиков эксплуатируют на выборах ►
15:11
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение по обе стороны фронта в Луганской области
14:40
СБУ: «Мотор Сич» два года финансировала «ДНР»
14:01
Помощник Зеленского: Мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском
13:45
Ряд депутатов хотят признать неконституционными законы «об особом статусе» Донбасса
13:07
Бессмертный: Режим «тишины» на Донбассе не означает, что нельзя стрелять в ответ
13:04
НАБУ проводит обыски в ICU по делу «Роттердам+»
12:39
ОБСЕ рассказала о длинных очередях на блокпостах под Донецком
12:20
Зеленский ждет новый состав Рады и уже не хочет говорить с Парубием
12:15
В МИД РФ не против расширения «нормандского формата»
11:37
Новинский в России встретился с патриархом Кириллом перед выборами
все новости
ВИДЕО
Атака клонов. Имена известных политиков эксплуатируют на выборах ►
19 июля, 15:20
Ситуация в Станице Луганской: люди рады автобусу, военные укрепляют позиции ►
18 июля, 16:52
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
16 июля, 15:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция