Ряд депутатов хотят признать неконституционными законы «об особом статусе» Донбасса

В Конституционный суд Украины (КС) будет подано представление с подписями 53 народных депутатов о признании неконституционными законов о так называемом особом статусе Донбасса и амнистии участников конфликта. Об этом сообщила вице-спикерка Верховной Рады Оксана Сыроид, передает «Интерфакс-Украина».



Вице-спикерка добавила, что документ подписала вся фракция партии «Самопомощь».



«Я надеюсь, что нынешний состав Конституционного суда будет ответственным перед людьми. Первое решение, которое должен принять КС – принять в производство рассмотрение этого дела, ну а дальше будет рассмотрение по существу. Надеемся на то, что КС будет на стороне государства и народа, чтобы защитить от российской агрессии», - сказала она.



Сыроид подчеркнула, что КС должен проверить соответствие этих двух законов целому ряду статей Конституции.



Она также отметила, что «признание неконституционным закона об особом статусе - это огромное юридическое оружие против России», так как с российской агрессией нужно бороться не только военными методами.



Сыроид считает, что признание неконституционными этих законов позволит Украине прекратить попытки «внедрять какие-либо особые статусы для каких-либо оккупированных территорий».



«То есть это будет сигналом того, что захват территорий Украины не будет инструментом влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины. Это "нет" федерализации, "нет" уничтожению независимости, подрыву суверенитета, "нет" официальному статусу русского языка... Это серьезный сигнал для РФ для прекращения дезинтеграции Украины изнутри», - считает Сыроид.

В октябре 2018 года депутаты продлили действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2019 года. Документ хоть и был принят Верховной Радой, но вступает в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований с территории Украины и проведения местных выборов на Донбассе.