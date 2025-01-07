Российский патриарх Кирилл в рождественской речи пытался оправдать войну против Украины

Больше трети рождественской проповеди российского патриарха Кирилла была посвящена оправданию войны в Украине, подсчитали СМИ.



Журналисты канала «Можем объяснить» подсчитали, что 42% текста праздничной проповеди оправдывали войну и ее продолжение.



В рождественской проповеди 7 января патриарх заявил, что Россию «ненавидят за то, что мы предлагаем иной путь, альтернативный путь цивилизационного развития».



В телеобращении Кирилл заявил, что «там, где Бог, там победа», а в проповеди указал, что у врагов РФ «ничего не получится, потому что с нами Бог». Таким образом он фактически процитировал недавние слова Путина о возможности завершения войны — «Я в Бога верю, а Бог с нами». Патриарх призвал к миру, но справедливому, потому что «мир без справедливости непрочен».



Сам Путин встретил Рождество в храме Георгия победоносца на Поклонной горе вместе с семьями военнослужащих. А затем встретился с Кириллом. Российский патриарх сравнил его со святым князем Владимиром — «собирателем русских земель».

В сентябре Верховная Рада приняла закон о запрете в Украине церквей, связанных с Россией. Общинам УПЦ МП дали 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ, то есть к весне 2025 года.



С начала полномасштабной войны РФ убила 50 украинских священнослужителей, некоторых пытали.