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Российский патриарх Кирилл в рождественской речи пытался оправдать войну против Украины

07 января 2025, 21:20

Российский патриарх Кирилл в рождественской речи пытался оправдать войну против Украины

Российский патриарх Кирилл в рождественской речи пытался оправдать войну против Украины

Больше трети рождественской проповеди российского патриарха Кирилла была посвящена оправданию войны в Украине, подсчитали СМИ.

Журналисты канала «Можем объяснить» подсчитали, что 42% текста праздничной проповеди оправдывали войну и ее продолжение.

В рождественской проповеди 7 января патриарх заявил, что Россию «ненавидят за то, что мы предлагаем иной путь, альтернативный путь цивилизационного развития».

В телеобращении Кирилл заявил, что «там, где Бог, там победа», а в проповеди указал, что у врагов РФ «ничего не получится, потому что с нами Бог». Таким образом он фактически процитировал недавние слова Путина о возможности завершения войны — «Я в Бога верю, а Бог с нами». Патриарх призвал к миру, но справедливому, потому что «мир без справедливости непрочен».

Сам Путин встретил Рождество в храме Георгия победоносца на Поклонной горе вместе с семьями военнослужащих. А затем встретился с Кириллом. Российский патриарх сравнил его со святым князем Владимиром — «собирателем русских земель».

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С начала полномасштабной войны РФ убила 50 украинских священнослужителей, некоторых пытали. 

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