Российские войска за сутки атаковали Покровск: ранены три человека

Оккупационные войска РФ 7 января в очередной раз обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атак трое людей получили ранения — две женщины и мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«В 11:00 под ударом находилась северная часть Покровска. В результате обстрела повреждены два частных дома. Пострадали два гражданских лица, обе - женщины 1972 и 1999 года рождения», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что около 11:30 российские войска из РСЗО «Град» обстреляли западную часть города. Повреждены два многоквартирных дома. Информация о пострадавших не поступала.



Кроме того, в 16:30 россияне атаковали город, в результате удара поврежден автобус, ранен водитель. Происшествие произошло в районе путепровода в направлении города Павлоград.



Также поврежден цех по производству мебели.



Ранее мы писали, что российская оккупационная армия продвинулась в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, Двуречной, Новоивановке, Нескучного и Янтарного на Донбассе, а также возле Новой Сорочины и Махновки в Курской области РФ.