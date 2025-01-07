Трамп назвал новые сроки завершения войны РФ против Украины

Избранный президент США Дональд Трамп надеется, что в течение полугода удастся закончить войну РФ против Украины.



«Я надеюсь, что у меня будет шесть месяцев. Я думаю, я надеюсь, что задолго до шести месяцев. Россия теряет много молодых людей, как и Украина», — сказал Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго (Флорида).



Он вновь подчеркнул, что это война, «которая никогда не должна была произойти», если бы он был президентом США в 2022 году.



Ранее Трамп во время своей предвыборной кампании обещал завершить войну РФ против Украины за 24 часа.



Также на этой пресс-конференции Трамп раскритиковал тактику ведения переговоров с Украиной президента Джо Байдена и заявил, что война «может обостриться».