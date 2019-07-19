СБУ: «Мотор Сич» два года финансировала «ДНР»

В Службе безопасности заявили, что пресекли незаконную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала группировку «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы — «Снежнянский машиностроительный завод», который расположен на оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой «Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.



По данным СБУ, в результате сделки к «Центральному республиканскому банку ДНР» поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством «налогов и других обязательных платежей».



В частности, за 2015 год «Снежнянским машиностроительным заводом» в бюджет «ДНР» было выплачено более 32 миллионов российских рублей.



Заводом также осуществлялась безвозмездная передача товарно-материальных ценностей для нужд «Министерства доходов и сборов ДНР», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования.



Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянский машиностроительный завод» в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма).



Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Президеном «Мотор Сичи» является депутат Верховной Рады Вячеслав Богуслаев.



На внеочередных выборах в парламент он баллотируется самовыдвиженцем по мажоритарному округу в Запорожье.