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СБУ: «Мотор Сич» два года финансировала «ДНР»

19 июля 2019, 14:40

СБУ: «Мотор Сич» два года финансировала «ДНР»

В Службе безопасности заявили, что пресекли незаконную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала группировку «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы — «Снежнянский машиностроительный завод», который расположен на оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой «Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, в результате сделки к «Центральному республиканскому банку ДНР» поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством «налогов и других обязательных платежей».

В частности, за 2015 год «Снежнянским машиностроительным заводом» в бюджет «ДНР» было выплачено более 32 миллионов российских рублей.

Заводом также осуществлялась безвозмездная передача товарно-материальных ценностей для нужд «Министерства доходов и сборов ДНР», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянский машиностроительный завод» в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма).

Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Президеном «Мотор Сичи» является депутат Верховной Рады Вячеслав Богуслаев. 

На внеочередных выборах в парламент он баллотируется самовыдвиженцем по мажоритарному округу в Запорожье.

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