В трех округах в Донецкой области победили кандидат от «Оппоблока» и два самовыдвиженца

Представитель партии «Оппозиционный блок», гендиректор входящего в группу «Метинвест» Авдеевского коксохима Муса Магомедов и самовыдвиженцы, действующий нардеп Максим Ефимов и лидер общественной организации «Никто кроме нас» Александр Ковалев победили на трех одномандатных округах в Донецкой области. Об этом свидетельствуют таковы результаты обработки 100% протоколов в избирательных округах №№45, 48 и 51.



Магомедов победил, набрав 64,6% голосов, Ефимов – 54,88%, Ковалев – 33,03%.



В округе №51, где работало лишь два избирательных участка, 11 из 26 кандидатов не набрали ни одного голоса, еще за пятерых кандидатов проголосовало по одному избирателю.



Представители партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Федор Христенко, Юрий Солод и Владимир Мороз уверенно лидируют в округах №№46, 47 и 59.



Христенко набирает по результатам обработки 38,41% протоколов 37,95% голосов. Его соперники, представители «Слуги народа» Родион Вощанов и «Оппозиционного блока» Дмитрий Рева, собрали 25,59% и 23,3% голосов соответственно.



Солод по результатам обработки 68,14% протоколов набирает 48,11% голосов. У его ближайших соперников, самовыдвиженца Василия Потлачука («Слуга народа») и Олега Недавы – 16,43% и 16,11% соответственно.



В округе №49 по результатам обработки 36,88% протоколов представитель ОПЗЖ Валерий Гнатенко с 38,24% голосов незначительно опережает главу политсовета «Оппоблока» Бориса Колесникова (34,32% голосов). У их ближайшего соперника Сергея Сивохо («Слуга народа») – 19,76%.



В то же время, в округе №50 после обработки 70,79% протоколов с незначительным отрывом лидирует самовыдвиженец Андрей Аксенов (31,53% голосов). У представителя «Оппоблока» Руслана Требушкина – 29,82%, представителя «Слуги народа» Татьяны Романцовой – 20,59%, представителя ОПЗЖ Екатерины Сахаровой – 9,7%, у остальных – менее 3%.



В округе №58 лидирует представитель «Оппоблока» Сергей Магера набирает 30,68% голосов по результатам обработки 81,63% протоколов.



Представитель партии «Оппозиционный блок» лидирует в округе №57. Там за действующего нардепа, лидера соответствующей парламентской фракции Вадима Новинского по результатам обработки 64,6% протоколов проголосовало 42,57% избирателей.



В округе №60 существенно опережает конкурентов самовыдвиженец Дмитрий Лубинец – 37,11% голосов по результатам обработки 71% протоколов.



В округе №52 обработан лишь один протокол из 53 (1,88%). На обработанном участке лидирует представитель «Батькивщины» Евгений Яковенко (28,85%), у его ближайшего соперника, представителя ОПЗЖ Олега Погодина – 15,9%.