Кабмин решил предложить СНБО новые санкции против РФ

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по расширению санкционного перечня предприятий. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



«Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины», - говорится в сообщении.



Указано, что в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории аннексированного Крыма.



Также в список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации АО «Завод Фиолент», который расположен на территории аннексированного Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, Китайская Народная Республика, Республики Турция и Боснии и Герцеговины.



«Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины», - указали в МинВОТ.



Также в министерстве отметили, что введение санкций ко всем причастным предприятиям, задействованных в процессе строительства магистрального газопровода «Краснодарский Край - Крым» и незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях создаст основу для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.