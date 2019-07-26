СБУ ликвидировала незаконный рейс между неподконтрольной Луганщиной, РФ и Одессой

Служба безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно неподконтрольный Луганск из Одессы через Россию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, организовали нелегальные автобусные рейсы жители временно неподконтрольных районов Луганской области.



Маршрут пролегал через территорию РФ на неподконтрольную территорию Луганской области. Государственную границу автобусы пересекали в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.



К противоправной деятельности делец привлек двух жителей Харькова как диспетчеров автобусных рейсов.



Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и другие улики.