В РФ заявили, что за полгода выдали гражданство 45 тысячам украинцев

С января по июнь российское гражданство получили 44 898 украинцев, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации МВД РФ.



Еще 30 772 получили за указанный период вид на жительство, 29 177 — разрешение на временное проживание.



Всего по данным ведомства, на территории РФ с видом на жительство проживает 172 тысячи украинцев и 141 455 украинцев — с разрешением на временное проживание.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.