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В РФ заявили, что за полгода выдали гражданство 45 тысячам украинцев

29 июля 2019, 09:45

В РФ заявили, что за полгода выдали гражданство 45 тысячам украинцев

С января по июнь российское гражданство получили 44 898 украинцев, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации МВД РФ.

Еще 30 772 получили за указанный период вид на жительство, 29 177 — разрешение на временное проживание.

Всего по данным ведомства, на территории РФ с видом на жительство проживает 172 тысячи украинцев и 141 455 украинцев — с разрешением на временное проживание.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. 

17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.

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