«ДНР» сменила управляющего завода «Силур» после простоя

Группировка «ДНР» сменила временного управляющего сталепроволочного-канатного завода «Силур» в подконтрольном ей Харцызске. Об этом сообщила «глава администрации» Харцызска Виктория Жукова у себя во «ВКонтакте».



Кто именно стал новым временным управляющим «Силура», которое «ДНР» называет «госпредприятием», не сообщается.



По информации местного блогера Юлии Скубаевой, «Силур» из «госпредприятия» переформатируют в «общество с ограниченной ответственностью». Подчеркивается, что с 1 августа завод начнет работать в штатном режиме, однако сырья пока нет и рабочие будут находиться в вынужденном простое.

Простой завода из-за отсутствия сырья косвенно подтверждает «глава администрации» Харцызска Жукова.



«Для нас очень важно чтобы предприятие работало, не было сбоев с поставкой сырья, был налажен сбыт, были сохранены рабочие места у сотрудников, вовремя выплачивалась з/п и платились все налоги и сборы, чтобы предприятие несло социальную нагрузку перед городом. Это те условия, которые стоят перед новым временным руководством "Силура"», — отметила она.

Вчера в местном сообществе «Черный список | Харцызск» появилось сообщение, что «Силур» опечатан, а территорию охраняют вооруженные люди «министра доходов и сборов ДНР» Евгения Лавренова.