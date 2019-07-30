У Зеленского говорят, что провести досрочные местные выборы пока невозможно

Проведение досрочных местных выборов в Украине пока невозможно, так как необходимо принять специальный закон и завершить формирование в стране объединенных территориальных громад (ОТГ). Такое мнение высказал глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.



«Местные перевыборы невозможны досрочно без принятия соответствующего закона. Конфигурация такого соответствующего закона мне пока не понятна», — сказал он на брифинге.



Глава Офиса президента также отметил, что в Украине уже была сформирована часть укрупненных местных громад, однако этот процесс еще не завершился. «Было бы логично закончить формирование ОТГ, а тогда осуществить перевыборы уже всех в новой реальности, в новом существующем местном самоуправлении», — добавил Богдан.



Будет ли это реализовано, уже будет зависеть от «диалога с депутатами», резюмировал Богдан.