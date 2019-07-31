Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 31 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения и ситуацию на Донбассе.



Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с четверга, 1 августа.



Представитель Украины в политподгруппе ТКГ Роман Бессмертный заявил, что «нормандский формат» же «давно не работает» и нуждается в расширении за счет США, Великобритании и Китая. Однако по его мнению, россияне и американцы не поддержат такой инициативы.



Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев.



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