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Суд взыскал с России 60 тысяч евро морального ущерба в пользу родителей погибшего на Донбассе военного

01 августа 2019, 16:33

Суд взыскал с России 60 тысяч евро морального ущерба в пользу родителей погибшего на Донбассе военного

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области удовлетворил иск к Российской Федерации о возмещении морального ущерба, нанесенного вследствие российской вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщается на сайте судебной власти Украины.

Исковые требования родителей погибшего на Донбассе военнослужащего обоснованы тем, что их сын погиб в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Истцы также указали, что из-за смерти сына потеряли смысл жизни и веру в будущее, постоянно испытывают страдания от потери любимого человека, что не дает возможности нормально общаться с окружающими, работать и поддерживать нормальный социальный образ жизни, так как постоянно находятся в стрессовом состоянии, что сопровождается периодическими депрессиями.

«Размер морального вреда был установлен с учетом характера и объема причиненных им нравственных страданий, существенного нарушения конституционных прав, умышленного характера действий, а также чувство беспомощности и разочарования, которые испытывают истцы годами из-за невозможности восстановить нарушенные права сына и их личные права», - отметили в суде.

Принимая решение судьи учли практику ЕСПЧ, а потому, несмотря на основополагающие нормы о правах и свободах человека, в частности неотделимость права на жизнь, принимая во внимание, что непосредственным субъектом, в результате действий которого истцам причинен вред, является Российская Федерация, суд пришел к выводу об обоснованности и законности исковых требований и удовлетворил их в полном объеме.

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