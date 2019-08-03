Будущий нардеп от «Слуги народа» Потураев выступил против официального статуса русского языка

Украинский язык является единственным государственным языком, а о предоставлении другим языкам статуса региональных речи быть не может, считает политтехнолог и 97-й номер в списках партии «Слуга народа» Никита Потураев. Об этом он сказал в интервью «Левому берегу».



Потураев отметил, что выступает против введения региональных языков.



«Мы не должны поддаваться на всякий шантаж, даже вооруженный. У нас работает приоритет европейского законодательства над национальным. Мы должны создавать условия для развития коренных народов», — сказал он.



«Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно живет и какова ее численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам», — добавил политтехнолог.

О наличии возможности предоставления русскому языку официального статуса на Донбассе заявляли глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир.