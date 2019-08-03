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Будущий нардеп от «Слуги народа» Потураев выступил против официального статуса русского языка

03 августа 2019, 17:44

Будущий нардеп от «Слуги народа» Потураев выступил против официального статуса русского языка

Украинский язык является единственным государственным языком, а о предоставлении другим языкам статуса региональных речи быть не может, считает политтехнолог и 97-й номер в списках партии «Слуга народа» Никита Потураев. Об этом он сказал в интервью «Левому берегу».

Потураев отметил, что выступает против введения региональных языков.

«Мы не должны поддаваться на всякий шантаж, даже вооруженный. У нас работает приоритет европейского законодательства над национальным. Мы должны создавать условия для развития коренных народов», — сказал он.

«Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно живет и какова ее численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам», — добавил политтехнолог.

О наличии возможности предоставления русскому языку официального статуса на Донбассе заявляли глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир.

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