В Донецке показали последствия шторма

Фото: Донецк сейчас / Telegram

В Донецке в результате сильного ветра, который сопровождался дождем, в воскресенье были повалены деревья. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии последствий непогоды.



Некоторые деревья упали на автомобили.

Фото: ДОНЕЦК - Online / ВКонтакте

Как сообщает «МЧС» при группировке «ДНР», 4 августа в Донецке спасателям пришлось распиливать и убирать поваленные деревья по двум адресам. О пострадавших не сообщается.



В то же время в Горловке дерево упало на машину ВАЗ-2106. Водитель автомобиля до прибытия спасателей самостоятельно выбрался из автомобиля и был госпитализирован.



Также дерево упало на автомобиль в Шахтерске.



По информации «МЧС ДНР», около 5000 абонентов в городах и районах под контролем группировки остались без электричества в результате непогоды.