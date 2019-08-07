Зеленский сегодня хочет позвонить Макрону и Меркель для согласования даты «нормандской встречи»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно ситуации на Донбассе и возможности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.



«Сегодняшний первый звонок был с президентом России, второй будет в Турции с президентом Макроном... Я бы также хотел соединиться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в «нормандском формате», — сообщил Зеленский на брифинге в Киеве.



Президент Украины подчеркнул: «Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время».



На 7-8 августа запланирован визит Зеленского в Турцию. Глава государства допустил, что может экстренно вернуться в Украину в случае дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.



Сегодня утром президент Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину из-за гибели военных.



Также Зеленский провел экстренное совещание с силовиками из-за обострения ситуации на Донбассе.