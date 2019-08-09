«ЛНР» следом за «ДНР» проведет перепись населения

Группировка «ЛНР» в октябре проведет перепись населения на подконтрольной ей территории. Об этом сообщает «РИА Новости».



По словам «председателя госкомитета статистики ЛНР» Ирины Шаблиенко, перепись пройдет с 1 по 14 октября 2019 года.



В «ЛНР» утверждают, что данные переписи послужат основой для формирования бюджета, обоснованием «стратегии социально-экономического развития», анализа демографических тенденций, а также разработки программ.

Группировка «ДНР» также планирует провести перепись начеления в октябре.